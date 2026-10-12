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Nederlander opgepakt met pakketten coke in koffer Dominicaanse Republiek

Nederlander opgepakt met pakketten coke in koffer Dominicaanse Republiek

Crime

Vandaag, 14:18

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Een 34-jarige Nederlander is in de Dominicaanse Republiek opgepakt nadat er 25 pakketten cocaïne werden aangetroffen in de koffer van deze persoon. Bij de douanecontrole viel de Nederlander door de mand, nadat de autoriteiten verdachte vormen zagen nadat de koffer door de scanner ging. Dat meldt de Telegraaf.

De 34-jarige Nederlander stond op het punt om een lijnvlucht te nemen van Punta Cana naar Parijs. De pakketten waren verhuld met tape en speciale stickers.

Slechte timing

De timing van de verdachte was onfortuinlijk. Op de dag van de vangst werd er net strenger gecontroleerd dan normaal, aangezien er een speciale campagne tegen drugs aan de gang was. In totaal werden er die dag 228 pakketten drugs in beslag genomen in de gehele Dominicaanse Republiek.

De Nederlander wordt door de autoriteiten aangeklaagd voor de smokkel van drugs. De 25 pakketten bevatten een hoeveelheid middelen die in Dominicaanse Republiek wordt geschaard onder grootschalige drugshandel en internationale smokkel. Daarmee riskeert de verdachte een straf die kan oplopen tot tientallen jaren.

Door Redactie Hart van Nederland
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