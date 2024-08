Opgelet: politie naarstig op zoek naar man in blauwe boxer

Een bizar tafereel aan de Narcisstraat in 's Gravendeel. De politie is daar namelijk na een wapenvondst op zoek naar een man die weggerend is in een blauwe boxershort. Mocht dat nog niet opvallend genoeg zijn, dan heeft de politie ook een signalement vrijgegeven.

De politie trof na een tip een vuurwapen aan in een woning in de Zuid-Hollandse plaats. Bij het in beslag nemen is de vermoedelijke eigenaar weggerend. Hij had slecht een lapje stof om de edele delen en verder niks aan. De agenten hebben nog 1,5 uur gezocht in de omgeving. Daarbij zijn ook drones, een helikopter en hondengeleiders ingezet.

Niet zelf benaderen

Mocht iemand de man zien, dan moet men gelijk 112 bellen. De politie benadrukt dat men de schaars geklede man niet zelf moet benaderen. Via Burgernet is een signalement vrijgegeven van de mogelijke blauwe boxerboef:

De man is begin 20 jaar

Hij is licht getint

Heeft zwart haar

En rent dus rond in een blauwe boxershort

