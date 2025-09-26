Terug

Op de vlucht geslagen Nederlandse zedendelinquent opgepakt in Spanje

Crime

Vandaag, 20:33

Een voorvluchtige Nederlandse zedendelinquent (37) is in Spanje opgepakt. Hij is in Nederland veroordeeld voor een zedendelict waarbij een destijds 15-jarig meisje bij betrokken zou zijn geweest. Dit voorval was in 2017. Hij moest nog bijna anderhalf jaar cel uitzitten.

De arrestatie vond plaats in Hondón de las Nieves in de gemeente Alicante, schrijft een regionale nieuwssite. Tegen de man was een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd omdat hij een gevangenisstraf van 18 maanden voor het zedendelict met de minderjarige had gekregen. Nog voordat hij deze straf uit kon gaan zitten sloeg hij op de vlucht en wist hij onder de radar te blijven.

Jagen

Door grondig werk van de Spaanse autoriteiten kon de man worden aangehouden. Er was een speciaal team op de zaak gezet dat op internationaal gezochte criminelen jaagt. Inmiddels is de zedendelinquent overgebracht naar Madrid, waar hij voor de nationale rechtbank moet verschijnen. Of hij zal worden overgeleverd aan Nederland is nog niet bekend.

