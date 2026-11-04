OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Man (71) spreekt jongeren op brommers aan en wordt zwaar mishandeld

Man (71) spreekt jongeren op brommers aan en wordt zwaar mishandeld

Crime

Vandaag, 14:40

Link gekopieerd

Een 71-jarige man is donderdagavond 29 oktober ernstig mishandeld door vier jonge mannen in Oostburg. Hij werd met een helm op zijn hoofd geslagen en kreeg ook nog klappen en schoppen toen hij op de grond lag. Het slachtoffer moest in het ziekenhuis worden geopereerd.

De man liet rond 18.00 uur samen met zijn vrouw de hond uit op de Kaas en Broodsedijk. Daar sprak hij vier mannen bij twee brommers aan. Hij herkende een brommer die eerder bijna hun hond zou hebben aangereden. Ook zou deze geen kentekenplaat hebben gehad.

Geslagen en geschopt op de grond

Er ontstond een woordenwisseling. Volgens de politie zei de groep dat de man zijn hond moest loslaten, omdat ze wilden vechten. Toen hij verder wilde lopen, kreeg hij plotseling meerdere harde klappen met een helm tegen zijn hoofd.

De man viel op de grond, waarna het geweld doorging. Het echtpaar werd ook bespuugd. De vier mannen vluchtten vervolgens op hun brommers richting de Melkweg.

Politie zoekt vier jonge mannen

De politie zoekt vier mannen van ongeveer 20 tot 25 jaar oud. Een van hen had een blondrossige baard. Een brommer, mogelijk een Tomos, had een zwarte voorvelg en een witte achtervelg. Getuigen worden dringend gevraagd zich te melden.

Door Redactie Hart van Nederland
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.