Man (71) spreekt jongeren op brommers aan en wordt zwaar mishandeld

Een 71-jarige man is donderdagavond 29 oktober ernstig mishandeld door vier jonge mannen in Oostburg. Hij werd met een helm op zijn hoofd geslagen en kreeg ook nog klappen en schoppen toen hij op de grond lag. Het slachtoffer moest in het ziekenhuis worden geopereerd.

De man liet rond 18.00 uur samen met zijn vrouw de hond uit op de Kaas en Broodsedijk. Daar sprak hij vier mannen bij twee brommers aan. Hij herkende een brommer die eerder bijna hun hond zou hebben aangereden. Ook zou deze geen kentekenplaat hebben gehad.

Geslagen en geschopt op de grond

Er ontstond een woordenwisseling. Volgens de politie zei de groep dat de man zijn hond moest loslaten, omdat ze wilden vechten. Toen hij verder wilde lopen, kreeg hij plotseling meerdere harde klappen met een helm tegen zijn hoofd.

De man viel op de grond, waarna het geweld doorging. Het echtpaar werd ook bespuugd. De vier mannen vluchtten vervolgens op hun brommers richting de Melkweg.

Politie zoekt vier jonge mannen

De politie zoekt vier mannen van ongeveer 20 tot 25 jaar oud. Een van hen had een blondrossige baard. Een brommer, mogelijk een Tomos, had een zwarte voorvelg en een witte achtervelg. Getuigen worden dringend gevraagd zich te melden.