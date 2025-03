Man ontvoerd in Den Haag, politie vindt verderop busje met bloedsporen

De politie doet vrijdag grootschalig onderzoek na de ontvoering van een man in het Laakkwartier in Den Haag. Hij werd op de Laakweg een bestelbus in getrokken en meegenomen.

Niet veel later vonden gealarmeerde agenten het voertuig met bloedsporen een paar kilometer verderop, op een parkeerterrein aan de Huis te Landelaan in Rijswijk. Daar werd het slachtoffer bevrijd. In het aangrenzende park werden meerdere plekken afgezet. Ook werd daar een vuurwapen aangetroffen, laat een politiewoordvoerder weten aan Hart van Nederland.

Gewonde

Er is een persoon aangehouden, de politie is nog op zoek naar twee andere verdachten. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis.

Het voertuig is in beslag genomen voor sporenonderzoek. Over de achtergrond en betrokkenen wil de politie voorlopig niets kwijt. Het onderzoek is in volle gang.