Arrestant ontsnapt na ziekenhuisbezoek in Leiderdorp: achtervolging door tuinen

Een ontsnapte arrestant heeft maandagmiddag korte tijd voor opschudding gezorgd in Leiderdorp. Rond 15.15 uur rukte een flinke politiemacht uit naar het Alrijne Ziekenhuis, nadat de man was ontsnapt na een ziekenhuisbezoek.

Op beelden is te zien hoe zeker tien voertuigen van de politie en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) het gebied rondom het ziekenhuis afspeuren naar de verdachte. Verschillende omstanders zagen de man op de vlucht slaan en wezen de agenten de juiste kant op. De achtervolging leidde uiteindelijk naar een houten bruggetje op de hoek van de Engelendaal en de Persant Snoepweg.

Verstoppen in achtertuinen

De arrestant zette alles op alles om uit handen van de politie te blijven. Hij sprong een sloot in en probeerde via het water een rij achtertuinen aan de Brunelkamp te bereiken. Agenten volgden hem te voet en kamden meerdere tuinen uit.

In een van die tuinen werd de man uiteindelijk ingerekend. Hij werd geboeid afgevoerd en teruggebracht naar het ziekenhuis. Aan de achterkant van het gebouw stond inmiddels een arrestantenwagen van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) klaar om hem terug te brengen naar de penitentiaire inrichting in Alphen aan den Rijn. Er worden geen uitspraken gedaan over waarom de verdachte naar het ziekenhuis moest.