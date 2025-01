Man opgepakt in VAE na fataal ongeluk Lelystad: moet nog 2 jaar cel in

De dader van een dodelijk ongeluk in 2019 in Lelystad, die nog een gevangenisstraf van twee jaar uit moest zitten, is donderdag opgepakt in de Verenigde Arabische Emiraten. De man veroorzaakte het ongeluk door met een snelheid te rijden die twee keer hoger lag dan toegestaan. Bij het incident kwamen een 67-jarige man en zijn 4-jarige kleinzoon om het leven.

In de explainer bovenaan dit artikel legt Hart van Nederland uit wat voor soort straffen Nederland kent.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft Nederland om zijn uitlevering gevraagd. De Hoge Raad bevestigde begin vorig jaar zijn straf van twee jaar cel, maar de man bleek onvindbaar. Op 20 december is hij in de VAE gearresteerd. Hij moet nog 717 dagen (bijna twee jaar) van zijn straf uitzitten.

ANP