OM: strenggelovige vader misbruikte dochter jarenlang, ook broers betrokken

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag voor de rechtbank in Rotterdam acht jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 59-jarige Marius van der P., voor het jarenlang mishandelen en seksueel misbruiken van zijn dochter. Ook haar tweelingbroers (24), die zich sterk met hun streng christelijke vader identificeerden, hebben zich volgens het OM aan haar vergrepen. Tegen hen eiste het OM 54 maanden cel en tbs met voorwaarden.

De mishandelingen bestonden uit het slaan met vlakke hand of met een stok. De vader zou het meisje wekelijks hebben misbruikt; volgens justitie is onder meer verkrachting bewezen. De man vroeg het kind vaak om vergeving; de broers zouden hier een keer getuige van zijn geweest, waarna zij zelf overgingen tot seksueel misbruik. Hieronder een uitleg over straffen die in Nederland kunnen worden opgelegd:

Het gezin uit Rotterdam-Zuidwijk leefde volstrekt geïsoleerd, onder het ijzeren gezag van vader. "Zijn wil was wet", aldus het OM. Meldingen over misstanden in het gezin bij diverse instanties bleven steeds zonder gevolg. "Zij kregen nooit een voet tussen de deur", zei de officier.

'Ongelooflijk dapper'

Het slachtoffer, nu begin twintig, deed in oktober 2023 aangifte, nadat zij een klein jaar eerder het ouderlijk huis was ontvlucht. Zij vond onderdak bij een pleeggezin. In haar aangifte zegt zij onder meer dat haar vader ook haar broers mishandelde, dat zij bij gedrag dat haar vader niet beviel op haar knieën om vergeving moest vragen, dat zij niets zelf mocht bepalen en geen eigen wil mocht hebben. Het seksueel misbruik door haar vader is volgens de aangifte begonnen toen haar lichaam zich begon te ontwikkelen. Het hoorde bij de opvoeding, zei haar vader erover.

"Ongelooflijk dapper", noemde de officier het besluit aangifte te doen. "Zij heeft haar zelfbeschikkingsrecht teruggenomen".

Autisme

De drie verdachten zitten sinds januari vorig jaar in voorarrest. Zij zijn gedragskundig geobserveerd in het Pieter Baan Centrum. Bij alle drie is een autismespectrumstoornis vastgesteld, bij vader Van der P. ook een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Hij werd uit de kerk verbannen wegens zijn "rigide denkwijze", aldus het OM.

De advocaat van vader Van der P. acht de aangifte allerminst betrouwbaar. De moeder van het slachtoffer heeft gezegd dat haar dochter "een rijke fantasie" heeft en vaak liegt. Vader Van der P. ontkent zowel de mishandelingen als het seksueel misbruik. "Hij heeft geen van zijn kinderen ooit mishandeld", aldus de raadsvrouw. "Het is onduidelijk waarom zijn dochter, met wie hij juist heel hecht was, valse verklaringen aflegt."

