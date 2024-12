OM eist tot 1,5 jaar gevangenisstraf voor rellen na wedstrijd FC Utrecht

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag straffen tot anderhalf jaar cel geëist tegen vijf verdachten van rellen rond de voetbalwedstrijd FC Utrecht - Go Ahead Eagles op 26 mei. De politie werd hierbij bekogeld met onder meer stenen, vuurwerk en fietsen na de wedstrijd. "Het voelde als oorlog", hadden ME'ers achteraf verklaard.

Een agent liep een hersenschudding op door een steen op zijn helm en anderen liepen gehoorschade op. "De verdachten hebben allemaal een aandeel gehad in de totale explosie van geweld tegen de politie die avond", zei de officier van justitie. De hoogste eis was voor een 23-jarige verdachte uit Maarssen die de steen zou hebben gegooid waardoor de ME'er gewond raakte. Volgens zijn verdediging is uit camerabeelden niet gebleken dat de man de steen heeft gegooid. "Er is te veel ruimte voor twijfel en bij twijfel moet u vrijspreken", zei zijn advocaat hierover tegen de rechtbank.

Samenleving is hier klaar mee

Tegen andere verdachten, tussen de 20 en 37 jaar, werden cel- of taakstraffen geëist of een combinatie daarvan. De straffen die de officier eiste moeten ook gezien worden als een waarschuwing, vond zij. "De samenleving is hier klaar mee." Andere advocaten vroegen om vrijspraak of een taakstraf op te leggen in plaats van een celstraf.

De ongeregeldheden buiten het stadion zouden zijn ontstaan toen supporters van FC Utrecht na de wedstrijd de confrontatie zochten met supporters in het uitvak. Daarop braken vechtpartijen uit met beveiligers van het stadion. Toen de Mobiele Eenheid ingreep werden zij belaagd. "De ME werd voortdurend aangevallen door een groep zwartgeklede mannen met capuchons op en bivakmutsen", zei de officier van justitie.

Waarschuwingsschoten gelost

Ook werden ME-bussen belaagd door supporters met drainageroosters, die daarmee ramen probeerden in te slaan. Een ME'er voelde zich daardoor zo bedreigd dat hij waarschuwingsschoten loste. Ook agenten van een aanhoudingseenheid losten waarschuwingsschoten om te kunnen ontsnappen aan een groep van zo'n 150 supporters die hen achterna zat. "Pak ze, ze zijn alleen, maak ze kapot!, zou daarbij zijn geroepen, aldus de officier.

Het geweld speelde zich af op zeven locaties rond Stadion Galgenwaard en duurde ruim een uur. Het OM vervolgt in totaal 57 verdachten voor de rellen.

ANP