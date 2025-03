OM eist dertien jaar cel voor dodelijke schietpartij coffeeshop Amsterdam

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag voor de rechtbank in Amsterdam dertien jaar gevangenisstraf geëist tegen Fouad H. en Mohamed H. Het OM houdt hen beiden verantwoordelijk voor de gewelddadige dood van de 33-jarige Saïd Yusuf. Hij werd op 19 november 2023 in een coffeeshop in het centrum van Amsterdam door het hoofd geschoten.

De 41-jarige drugshandelaar Fouad H. was verwikkeld in een conflict met het slachtoffer over geld. Aan de ontmoeting in de coffeeshop aan de Kloveniersburgwal gingen al een paar bijeenkomsten aan vooraf. Op de bewuste avond liep het uit op ruzie, toen Yusuf de telefoon van Fouad had bemachtigd en deze niet wilde teruggeven.

Volgens het OM had Fouad H. een vuurwapen meegenomen en heeft hij dat aan de 29-jarige Mohamed H. gegeven, met de opdracht te schieten. Dat deed hij. Het slachtoffer overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Mohamed H. meldde zich een dag na het geweld bij de politie. Fouad H. werd in Duitsland opgepakt.

ANP