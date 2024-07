OM eist 15 keer celstraf voor knokpartij bij Europese wedstrijd FC Twente

Op de tweede zittingsdag van het proces rond ernstige rellen na de voetbalwedstrijd van FC Twente tegen het Zweedse Hammarby IF vorig jaar juli, zijn dinsdag bij de rechtbank in Almelo tegen zes mannen celstraffen van 3 en 4,5 maand geëist wegens geweldpleging en mishandeling. Op maandag had het OM tegen negen andere verdachten soortgelijke straffen geëist. Tien verdachten hangt daarnaast een taakstraf van 90 uur boven het hoofd. In totaal gaat het om twintig verdachten; de resterende vijf zaken worden later dit jaar behandeld.

Met de strafeisen zegt het Openbaar Ministerie te onderstrepen dat een "kentering nodig is in de aanpak van supportersgeweld". Tot nu toe werden meestal taakstraffen in plaats van celstraffen opgelegd.

"We proberen het supportersgeweld al decennialang uit te roeien, maar nog altijd zijn er idioten die het bezoeken van een wedstrijd tot een risico maken. Taakstraffen en voorwaardelijke gevangenisstraffen helpen kennelijk niet. Hardere straffen zijn gepast en in het belang van de 'echte' supporters, de clubs en het voetbal in het algemeen. Want de maatschappij is het helemaal zat", aldus de officier van justitie.

Na de wedstrijd in de voorronde van de Conference League waren zo'n tachtig man een tribune met Zweedse supporters binnengedrongen om de confrontatie aan te gaan. Camerabeelden lieten zien dat er flink op los werd geslagen en geschopt. Volgens de officier was het een "georganiseerde aanval". Alle verdachten betuigden spijt dat ze zich "mee hadden laten slepen". Sommigen zeiden zich kapot te schamen na het zien van de beelden. De meeste verdachten hadden een flinke hoeveelheid bier op.

De zeven mannen die dinsdag voor de rechters stonden, worden beschuldigd van mishandeling van een Zweedse supporter. De man werd onder meer in de rug geschopt en van een trap gegooid. Toen hij versuft op de grond lag, werd hij nog eens geslagen en tegen zijn hoofd geschopt. Zijn ademhaling stokte, hulpverleners wisten die met intubatie weer op gang te brengen, waarna hij naar het ziekenhuis werd gebracht.

De verdediging wees op de "ontwrichtende werking" die een onvoorwaardelijke celstraf op het leven van de verdachten zou hebben, maar daar wilde de officier weinig van weten. "Hebben zij ooit stilgestaan bij de impact voor de slachtoffers?" pareerde hij.

Of de rechtbank meegaat in de 'kentering' die het OM voorstaat, moet dinsdag 16 juli blijken als er uitspraak wordt gedaan. In het afgelopen voetbalseizoen werden ook tegen relschoppers bij PEC Zwolle - Go Ahead Eagles celstraffen geëist, maar besloot de rechtbank toch taakstraffen op te leggen.

ANP