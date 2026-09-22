NPO waarschuwt: kinderen krijgen seksueel script voor nepauditie

Kinderen en jongvolwassenen die denken auditie te doen voor een nieuwe jeugdserie, krijgen een script toegestuurd waarin seksuele handelingen worden besproken. De NPO waarschuwt voor deze misleidende e-mails over de niet-bestaande serie Nina's Zomer. De mails worden verstuurd uit naam van onder meer NPO Zapp en de Nederlandse Publieke Omroep.

Volgens de NPO gaat het om iemand die zich valselijk voordoet als medewerker van de publieke omroep. De e-mails zijn afkomstig van het domein @zappnpo.nl, maar hebben volgens de NPO niets met de publieke omroep te maken.

Wie op de e-mail reageert, wordt gevraagd om een auditietape in te sturen op basis van het script waarin de seksuele handelingen worden besproken.

Ouders en kinderen slaan alarm

NPO Zapp werd door enkele oplettende ouders en kinderen op de hoogte gebracht van de e-mails. De NPO heeft inmiddels contact opgenomen met de politie.

De publieke omroep roept mensen die zo'n e-mail hebben ontvangen op om zelf ook contact op te nemen met de politie.