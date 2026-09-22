OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

NPO waarschuwt: kinderen krijgen seksueel script voor nepauditie

Crime

Vandaag, 11:46

Kinderen en jongvolwassenen die denken auditie te doen voor een nieuwe jeugdserie, krijgen een script toegestuurd waarin seksuele handelingen worden besproken. De NPO waarschuwt voor deze misleidende e-mails over de niet-bestaande serie Nina's Zomer. De mails worden verstuurd uit naam van onder meer NPO Zapp en de Nederlandse Publieke Omroep.

Volgens de NPO gaat het om iemand die zich valselijk voordoet als medewerker van de publieke omroep. De e-mails zijn afkomstig van het domein @zappnpo.nl, maar hebben volgens de NPO niets met de publieke omroep te maken.

Wie op de e-mail reageert, wordt gevraagd om een auditietape in te sturen op basis van het script waarin de seksuele handelingen worden besproken.

Ouders en kinderen slaan alarm

NPO Zapp werd door enkele oplettende ouders en kinderen op de hoogte gebracht van de e-mails. De NPO heeft inmiddels contact opgenomen met de politie.

De publieke omroep roept mensen die zo'n e-mail hebben ontvangen op om zelf ook contact op te nemen met de politie.

Heb jij deze e-mail ontvangen?

Heb jij deze e-mail ontvangen, of heeft jouw kind zo'n bericht gekregen? Dan komen we graag met je in contact.

Neem contact op met onze tiplijn via 020-800 77 77 of mail naar hart@talpanetwork.com. Ook zijn we bereikbaar via WhatsApp: +31 6 52600277.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.