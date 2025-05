Vrouw verkracht na Bevrijdingspop Haarlem, politie deelt foto verdachte

De politie heeft woensdag herkenbare beelden vrijgegeven van een man die wordt verdacht van een verkrachting in de nacht van 5 op 6 mei 2024 in de Haarlemse binnenstad. Dat meldt de politie. De vrouw deed aangifte van het ernstige misdrijf, dat plaatsvond na afloop van het bevrijdingsfestival.

De vrouw was samen met een vriendin naar festival Bevrijdingspop geweest. Daarna gingen ze nog even naar een café aan de Smedestraat, waar ze aan de praat raakten met twee onbekende mannen. De vrouw en de verdachte staan op enig moment onder een overkapping in de Smedestraat als de man haar daar verkracht.

De politie en het Openbaar Ministerie hebben nu, ruim een jaar later, besloten om herkenbare beelden van de verdachte openbaar te maken. Dit gebeurt met grote zorgvuldigheid, benadrukt de politie. Bij zedenzaken neemt het onderzoek veel tijd in beslag: er moet uitgebreid sporenonderzoek worden gedaan, inclusief het analyseren van DNA en beeldmateriaal, legt de politie uit.

Het Openbaar Ministerie wil de bewegende beelden niet delen met Hart van Nederland, maar de politie deelt wel een foto van de verdachte:

De verdachte van de verkrachting na Bevrijdingspop Haarlem 2024. Beeld: Politie

Signalement

De verdachte is een man van ongeveer 30 jaar oud met een lichtgetinte huidskleur, normaal tot stevig postuur en kort zwart haar. Hij droeg een zwarte pufferjas, een lichtgekleurd shirt of trui, een zwarte broek en zwart-witte sneakers. Hij heeft een korte zwarte baard.

De politie roept mensen op om zich te melden als ze de man herkennen, of als ze zelf de persoon op de beelden zijn. Tippen kan via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.