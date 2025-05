Man speelt met geslachtsdeel in park Oisterwijk, omstanders grijpen in

Een 32-jarige man in het Brabantse Oisterwijk is zaterdag aangehouden omdat hij aan het spelen was met zijn geslachtsdeel. Dat meldt de politie op X. De man, zonder vaste woon-of verblijfplaats, is tegengehouden door twee omstanders.

De man zou zaterdag rond 10.45 uur door een vrouw en haar drie kleine kinderen gesignaleerd zijn in het Lindepark, terwijl hij in de bosjes met zichzelf in de weer was. De vrouw besloot gelijk haar man te waarschuwen, die daarop meteen op zijn sokken naar het park rende.

Ook de politie werd gewaarschuwd, maar voordat deze aanwezig was besloten de man en een andere omstander in te grijpen. Ze renden naar de man in de bosjes en werkten hem vervolgens naar de grond. Uiteindelijk namen politie en handhavers de situatie over.

De man is gehoord door de politie en krijgt een boete voor openbare schennis en een boete voor openbare dronkenschap.