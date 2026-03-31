Politie onderzoekt verdacht voorwerp bij gevangenis Zaanstad

Crime
Vandaag, 12:05 - Update: 1 uur geleden
Op de parkeerplaats van de gevangenis in Zaanstad is dinsdagochtend een verdacht voorwerp gevonden. Dat blijkt geen explosief te zijn, meldt de politie. Uit voorzorg werd de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) opgeroepen.
Omdat onduidelijk was wat het voorwerp was, werd een deel van de parkeerplaats afgezet. De EOD onderzocht het object en stelde vast dat er geen gevaar was. De politie kijkt nog hoe het voorwerp daar terecht is gekomen.
Vorige week was er ook al onrust bij het Justitieel Complex Zaanstad. Er kwamen meldingen binnen van mogelijke explosieven onder auto's van medewerkers. De politie onderzocht meerdere voertuigen, maar vond toen niets.
