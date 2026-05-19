Onrust in het kleine Winkel: vandaal zaagt boom om midden in het centrum

In het centrum van Winkel is afgelopen zaterdag op klaarlichte dag een gemeentelijke boom omgezaagd. Al snel werd duidelijk dat het om vandalisme gaat, maar de dader is nog altijd niet gepakt. Gemeente Hollands Kroon doet aangifte. Inwoners zijn vooral verbaasd en speculeren volop over wie er achter de opvallende actie zit. "Wie doet nou zoiets?"

Het voorval gebeurde rond 19.50 uur, vlak voor het voormalige Nederlands Parfumflessenmuseum in Winkel. De boom lag ineens midden op parkeerplaats De Pijp, waarna al snel duidelijk werd dat het om vandalisme ging. Iemand zou een man met een kettingzaag hebben gezien.

Gemeente Hollands Kroon doet aangifte en wil de schade verhalen op de dader, maar die is nog niet gevonden. De politie laat aan Hart van Nederland weten de zaak te onderzoeken. Inwoners van het dorp speculeren volop over wie deze opvallende daad op zijn geweten heeft.