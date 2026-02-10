Mishandeling om poging tot plaatsen explosief in Weesp

De politie onderzoekt een mishandeling van een 20-jarige man op de nacht van zondag op maandag. De man werd volgens het Parool vermoedelijk betrapt op het plaatsen van een explosief bij Grillroom Primo in Weesp. Er zijn twee mannen aangehouden.

Restaurantbezoekers zagen hoe de man een explosief bij het pand wilde leggen en vervolgens daardoor werd mishandeld. De gewonde man is voor controle naar het ziekenhuis gebracht en daarna aangehouden voor poging tot brandstichting.

Welke straffen hebben we in Nederland? In onderstaande video wordt het uitgelegd:

2:04 Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

De politie wil niet zeggen door wie en waarom de man mishandeld is. Wel is er een 29-jarige man uit Weesp aangehouden.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat er een geweldsincident plaats vindt bij het grillrestaurant. Het is het vierde incident in vier weken tijd.

De gemeente heeft daarom bepaald dat het restaurant voor een half jaar dicht moet. Volgens hen is er bij het pand inmiddels al een explosie geweest en drie pogingen gedaan om een explosief te plaatsen.