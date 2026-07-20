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Overleden man gevonden in woning vol hennepplanten in Uitgeest

Crime

Vandaag, 18:16

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In een pand aan de Benesserlaan in Uitgeest is maandagmiddag rond 16.00 uur een overleden man gevonden, meldt de politie. Hoe hij om het leven is gekomen, wordt onderzocht door forensisch onderzoekers, zegt een woordvoerder.

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Een misdrijf wordt niet uitgesloten. "Maar we kunnen ook niet uitsluiten dat de man door een natuurlijke oorzaak is overleden. Dat zal verder onderzoek moeten uitwijzen. We hopen daar dinsdag meer over te kunnen melden", aldus de zegsman.

In de woning zijn ook enkele tientallen hennepplanten aangetroffen. Onduidelijk is nog of die aan de overledene toebehoren. Er zijn vooralsnog geen verdachten in beeld.

Door Redactie Hart van Nederland
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