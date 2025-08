Overleden vrouw aangetroffen in pand op Texel, politie doet onderzoek

In Den Burg op Texel is zaterdagochtend een overleden vrouw aangetroffen. Dat meldt de politie. Rond 10.00 uur kwamen meerdere hulpdiensten in actie na een melding bij een pand aan de Spinbaan. Onder andere twee ambulances, een traumahelikopter uit Amsterdam, brandweer en politie kwamen ter plaatse.

De politie zette later ook een forensisch team in en doet onderzoek naar de dood van de vrouw.

Volgens buurtbewoners gaat het om een jonge vrouw die deze zomer op Texel werkte als vakantiekracht. Dat meldt een correspondent ter plaatse. Zij zou niet van het eiland afkomstig zijn. De politie bevestigt dat het om een meerderjarige vrouw gaat maar kan verder nog geen informatie geven.