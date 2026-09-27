Politie stopt illegale rave met honderden bezoekers in duinen Schoorl

Honderden feestgangers hebben in de nacht van zaterdag op zondag de duinen bij het Noord-Hollandse Schoorl omgetoverd tot het decor van een illegale rave. Agenten gingen ter plaatse en wisten de boel uiteindelijk stil te leggen. Lokale media spreken van 600 bezoekers. De ontruiming verliep netjes.

De rave vond plaats op het parkeerterrein bij Hargen aan Zee, dat weer onderdeel uitmaakt van Schoorl. Daar stonden onder ander boxen opgesteld om de olijke deuntjes door de nacht te laten schallen. Bezoekers kwamen uit allerlei Europese windstreken, zoals Frankrijk en Duitsland.

Wat is een rave? Zie het als een groot dansfeest waarbij voornamelijk techno, hardcore of house wordt gedraaid, veelal op afgelegen locaties. Raves waren met name populair in de jaren '90 en werden lang niet altijd legaal georganiseerd. In 2023 stond het Belgische Sint-Truiden dagenlang in het teken van zo'n enorm feest, dat voor de nodige ophef zorgde. Daarvoor zijn ook een aantal Nederlanders aangehouden.

Rave ten einde

De politie kreeg al snel lucht van het tafereel en stuurde tientallen agenten eropaf. Niet om mee te doen, maar juist om er een einde aan te maken. De feestgangers kregen de sommatie om de rave om 05.00 uur te stoppen. Vervolgens kregen ze een uur de tijd om het terrein te verlaten. Daar gaf iedereen gehoor aan, waardoor alles met een sisser afliep.