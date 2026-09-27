OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Politie stopt illegale rave met honderden bezoekers in duinen Schoorl

Crime

Vandaag, 11:59

Honderden feestgangers hebben in de nacht van zaterdag op zondag de duinen bij het Noord-Hollandse Schoorl omgetoverd tot het decor van een illegale rave. Agenten gingen ter plaatse en wisten de boel uiteindelijk stil te leggen. Lokale media spreken van 600 bezoekers. De ontruiming verliep netjes.

De rave vond plaats op het parkeerterrein bij Hargen aan Zee, dat weer onderdeel uitmaakt van Schoorl. Daar stonden onder ander boxen opgesteld om de olijke deuntjes door de nacht te laten schallen. Bezoekers kwamen uit allerlei Europese windstreken, zoals Frankrijk en Duitsland.

Rave ten einde

De politie kreeg al snel lucht van het tafereel en stuurde tientallen agenten eropaf. Niet om mee te doen, maar juist om er een einde aan te maken. De feestgangers kregen de sommatie om de rave om 05.00 uur te stoppen. Vervolgens kregen ze een uur de tijd om het terrein te verlaten. Daar gaf iedereen gehoor aan, waardoor alles met een sisser afliep.

Door Daniël Bom
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.