Gevangene op Schiphol per ongeluk te vroeg vrijgelaten

In het Justitieel Complex op Schiphol is een gedetineerde per ongeluk twee maanden te vroeg vrijgelaten. Dat blijkt uit de maandelijkse incidentenlijst van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), die maandag is gepubliceerd.

De vrijlating gebeurde vorige maand. Volgens Justitie ging het mis bij het administratie- en informatiecentrum. Daar werd de gevangenis onjuist geïnformeerd over een verlenging van de detentie. "Hierdoor werd de betrokkene vrijgelaten voordat deze informatie kon worden verwerkt", schrijft Justitie in een verklaring.

Het is niet duidelijk of de vrijgelaten verdachte inmiddels terug in gevangenschap zit om de rest van de straf uit te zitten.