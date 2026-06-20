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Fietsster (21) overleden na aanrijding met landbouwvoertuig bij Ouderkerk

Fietsster (21) overleden na aanrijding met landbouwvoertuig bij Ouderkerk

Crime

Vandaag, 12:30

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Een 21-jarige vrouw uit Amsterdam is zaterdagochtend om het leven gekomen bij een verkeersongeval op de Rondehoep West bij Ouderkerk aan de Amstel, langs de rivier de Amstel ten zuiden van de hoofdstad.

Volgens de politie werd de fietsende vrouw rond 08.35 uur aangereden door een landbouwvoertuig. Hulpdiensten kwamen ter plaatse en hebben nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De vrouw overleed later alsnog.

De bestuurder van het landbouwvoertuig, een 28-jarige man uit Waverveen, is na het ongeval aangehouden. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk.

Door Redactie Hart van Nederland

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