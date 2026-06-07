Voortvluchtige Pool (31) opgepakt in Middenmeer

De politie heeft in Middenmeer een voortvluchtige Poolse man van 31 jaar aangehouden. Dat meldt de politie. De man moet in Polen nog zeven maanden gevangenisstraf uitzitten en was naar Nederland gevlucht om die straf te ontlopen.

Volgens een woordvoerder is de aanhouding uitgevoerd in opdracht van de Poolse justitie. Om die reden kan hij geen aanvullende informatie geven over de verdachte. Wel laat hij weten dat de man wordt overgedragen aan Polen om daar zijn straf uit te zitten.

Benieuwd welke straffen er zijn in Nederland? Dat zie je in deze video: