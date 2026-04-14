Taakstraf voor dakdekker na dood ouder echtpaar door koolmonoxide in Loosdrecht

Crime

Vandaag, 16:40 - Update: 60 minuten geleden

Een 46-jarige dakdekker uit Loosdrecht heeft een voorwaardelijke celstraf van drie maanden en een taakstraf van 240 uur gekregen voor het veroorzaken van koolmonoxidevergiftiging, waardoor een ouder echtpaar (83 en 87 jaar) overleed.

Op 3 december 2023 werden de overleden slachtoffers door familie aangetroffen in hun woning. In de direct aangrenzende schuur stond een werkende cv-ketel waaraan geen afvoerkanaal was aangesloten. Daardoor bliezen de uitlaatgassen de schuur in. De dakdekker had de rookgasafvoer een dag eerder verwijderd. Ook had hij het afvoergat gedicht, als onderdeel van werkzaamheden aan het schuurdak. Het rookgas drong via kieren door tot in de woning.

Zonder de juiste papieren

De man was al 28 jaar dakdekker, maar werkte zonder de juiste papieren aan de klus. Desondanks stelt de rechter dat hij "zeer goed" op de hoogte was van de gevaren van koolmonoxide. "Juist hij" had beter moeten weten dan de ketel in gebruik achter te laten met als enige voorzorgsmaatregel de schuurdeur op een kier.

De man verklaarde zelf dat hij de constructie van de cv-ketel anders had achtergelaten dan hoe de politie die aantrof. De rechtbank gaat niet mee in dat scenario en stelt dat de man "onvoorzichtig, onachtzaam en nalatig heeft gehandeld".

Door ANP

