Man mishandeld en getaserd door groep in park Krommenie

De politie is op zoek naar getuigen van een mishandeling in het Rosariumpark in Krommenie vrijdagavond. Een slachtoffer werd volgens de politie door vier personen mishandeld en is door een van de verdachten ook getaserd.

De politie kreeg vrijdag om 21.35 uur een melding van de mishandeling binnen. Het slachtoffer kwam in het park een groep van ongeveer dertig personen tegen en werd door vier van hen mishandeld.

In de video bovenaan legt Hart van Nederland uit welke straffen er zijn in Nederland.

Van de verdachten is geen duidelijk signalement beschikbaar. De politie meldt alleen dat ze allemaal in het zwart waren gekleed en gezichtsbedekkende kleding droegen. Een van de verdachten had een opvallende snor en een ander een zwarte baard. De politie is op zoek naar mensen die in de omgeving iets hebben gezien of camerabeelden hebben van de groep.