Dode (37) in hotelkamer Katwoude onder verdachte omstandigheden overleden

De politie heeft een update gedeeld over het lichaam dat zaterdag is aangetroffen in een hotelkamer in Katwoude. Het blijkt te gaan om een 37-jarige man uit Purmerend. Hij werd onder verdachte omstandigheden aangetroffen. Onderzoek moet uitwijzen wat er precies is voorgevallen.

Na een melding ontdekte de politie het levenloze lichaam rond 13.20 uur. Uit het eerste onderzoek blijkt dat de man onder verdachte omstandigheden om het leven is gekomen. Daarom vraagt de politie om tips. Ondertussen speurt de politie verder naar wat er precies is gebeurd en hoe het slachtoffer om het leven is gekomen.

Getuigenoproep

Wie tips heeft, kan zich melden bij de politie. Dat kan via 0800-6070, het tipformulier op de website of via Meld Misdaad Anoniem, bereikbaar via 0800-7000.