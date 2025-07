FIOD neemt duizenden nep-LP's in beslag bij inval in IJmuiden

In IJmuiden is maandag de FIOD binnengevallen bij meerdere bedrijfspanden aan de Ampèrestraat. De fiscale opsporingsdienst stuitte daar op een grote partij illegale LP’s. Een officier van justitie die aanwezig was, meldt dat het om dozen vol namaakplaten gaat.

Hoeveel valse platen er precies zijn aangetroffen, is nog niet duidelijk. De FIOD heeft de volledige lading in beslag genomen. Met vrachtwagens zijn tientallen dozen vol met de illegale muziekdragers afgevoerd. Volgens justitie is het de bedoeling dat deze allemaal vernietigd gaan worden.

De straat werd tijdens de actie deels afgesloten om ruimte te maken voor het transport. Dat zorgde tijdelijk voor wat overlast voor verkeer en omwonenden.

Over eventuele aanhoudingen heeft de dienst nog geen mededelingen gedaan.