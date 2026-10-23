Politie rukt met kogelwerende vesten uit voor twee spelende kinderen met 'machinegeweer'

Twee kinderen hebben vrijdagmiddag voor flinke onrust gezorgd bij bewoners rond de Bovenweg en Weideweg. De kinderen liepen met wat leek op een groot kapmes en een automatisch vuurwapen over straat. Meerdere bezorgde buurtbewoners belden de politie, die met drie eenheden en kogelwerende vesten ter plaatse kwam.

Toen de agenten arriveerden, schrokken de kinderen enorm. Ze wisten niet wat hen overkwam en barstten in huilen uit. Al snel bleek dat het niet om echte wapens ging. Het vermeende machinegeweer was een elektrisch balletjesgeweer dat knallende geluiden maakte. Het kapmes bleek een plastic samoeraizwaard te zijn.

Politie waarschuwt

De agenten gingen vervolgens met de kinderen en hun ouders in gesprek. De politie benadrukt dat kinderen gewoon buiten moeten kunnen spelen, maar waarschuwt voor het gebruik van realistisch ogende nepwapens.

"Wij vinden het heel fijn om kinderen op straat te zien spelen, laat hen dit in de huidige tijd alleen niet met 'echt' lijkende wapens doen", aldus de politie.