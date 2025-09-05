Terug

'Verdachte situatie' op begraafplaats Hoorn, politieonderzoek gestart

Crime

Vandaag, 15:46

De politie doet vrijdagmiddag onderzoek op een begraafplaats aan de Berkhouterweg in Hoorn vanwege een "verdachte situatie". Dat bevestigt de politie aan Hart van Nederland.

Meerdere delen van de begraafplaats zijn door de politie afgezet met linten en agenten bewaken het plaats delict. Medewerkers van de forensische opsporing doen onderzoek.

Mensen die langskomen op de begraafplaats worden gevraagd hun bezoek uit te stellen tot een later moment, aldus een correspondent ter plaatse.

Wat er precies aan de hand is, kan de politiewoordvoerder nog niet zeggen.

