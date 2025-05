Man vlucht uit GGZ-instelling Heiloo: 'Zorgen om zijn veiligheid en zijn omgeving'

Een 35-jarige man is woensdagochtend rond 08.30 uur te voet gevlucht uit een GGZ-instelling aan de Olvendijk in Heiloo. De politie maakt zich zorgen om zijn veiligheid en die van zijn omgeving. Het is niet bekend in welke richting hij is vertrokken.

De man is 1.85 meter lang, heeft een slank postuur en een lichte huidskleur. Hij heeft halflang donkerblond haar. Bij zijn vertrek droeg hij een donkerkleurige sweater met de opdruk 'USA', een donkerkleurige korte broek, grijs-witte sneakers en een zwarte rugtas met aan de zijkant een blauwe fles.

Man vlucht uit GGZ-instelling Heiloo. Beeld: politie

Wie de man ziet, wordt dringend verzocht hem niet zelf te benaderen, maar direct contact op te nemen met de politie via 112.