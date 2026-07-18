Man (45) aangehouden na poging verkrachting in Haarlem, politie zoekt getuigen

Een vrouw is vrijdagmiddag slachtoffer geworden van een poging tot verkrachting in het Kenaupark in Haarlem. Kort na het incident heeft de politie een 45-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. De politie is op zoek naar getuigen.

Rond 15.30 uur kreeg de politie een melding. In het Kenaupark werd een vrouw aangesproken door een man, waarna hij haar de bosjes in trok. De vrouw wist te ontsnappen en hulp in te schakelen. Na een korte zoekactie konden agenten de man aanhouden.

De politie doet onderzoek en roept getuigen op zich te melden