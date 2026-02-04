Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Jongeren Haarlem riskeren boete van 1.000 euro na overlast

Jongeren Haarlem riskeren boete van 1.000 euro na overlast

Crime

Vandaag, 14:41

Link gekopieerd

Jongeren uit Haarlem hebben van de gemeente een dwangsom opgelegd gekregen na het veroorzaken van overlast op het Roerdompplein. De groep van vijftien jongeren zou vorige maand voorwerpen naar omwonenden van het plein hebben gegooid.

Ook zouden ze vuurwerk hebben afgestoken en prullenbakken in brand hebben gezet. De politie hield twaalf jongeren aan in de leeftijd van 12 tot en met 16 jaar.

Als de groep opnieuw overlast veroorzaakt, krijgen zij een boete van duizend euro. Met deze maatregel hoopt de gemeente Haarlem te voorkomen dat het opnieuw onrustig wordt rond het plein.

Niet de eerste keer

Burgemeester Jos Wienen laat weten dat omwonenden van het Roerdompplein al bijna twee jaar last hebben van jongeren. In oktober kregen vijf jongeren een gebiedsverbod voor het plein. Ook zij gooiden met voorwerpen naar omwonenden en staken vuurwerk af. Volgens de gemeente ging het daarbij om andere jongeren dan de groep die nu een dwangsom heeft gekregen.

Met de jongeren en hun ouders uit de buurt zijn al meerdere gesprekken gevoerd.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.