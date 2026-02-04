Jongeren Haarlem riskeren boete van 1.000 euro na overlast

Jongeren uit Haarlem hebben van de gemeente een dwangsom opgelegd gekregen na het veroorzaken van overlast op het Roerdompplein. De groep van vijftien jongeren zou vorige maand voorwerpen naar omwonenden van het plein hebben gegooid.

Ook zouden ze vuurwerk hebben afgestoken en prullenbakken in brand hebben gezet. De politie hield twaalf jongeren aan in de leeftijd van 12 tot en met 16 jaar.

Als de groep opnieuw overlast veroorzaakt, krijgen zij een boete van duizend euro. Met deze maatregel hoopt de gemeente Haarlem te voorkomen dat het opnieuw onrustig wordt rond het plein.

Niet de eerste keer

Burgemeester Jos Wienen laat weten dat omwonenden van het Roerdompplein al bijna twee jaar last hebben van jongeren. In oktober kregen vijf jongeren een gebiedsverbod voor het plein. Ook zij gooiden met voorwerpen naar omwonenden en staken vuurwerk af. Volgens de gemeente ging het daarbij om andere jongeren dan de groep die nu een dwangsom heeft gekregen.

Met de jongeren en hun ouders uit de buurt zijn al meerdere gesprekken gevoerd.