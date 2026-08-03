Man met meerdere schotwonden gevonden na schietpartij in Amsterdam-Zuidoost

Bij een schietpartij aan de Gulden Kruis in Amsterdam Zuidoost is in de nacht van zondag op maandag een man met meerdere schotwonden gewond geraakt. Dat bevestigt de politie aan Hart van Nederland. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niemand aangehouden.

De melding van de schietpartij kwam rond 01.10 uur binnen. Meerdere politie-eenheden en ambulances gingen naar de locatie. Ook werd een traumateam opgeroepen.

Op de plek van het incident is een huls gevonden. De omgeving is afgezet voor sporenonderzoek. Over de toestand van het slachtoffer kan de politie op dit moment niets zeggen.

Politie zoekt getuigen

Wat aan de schietpartij voorafging, is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en roept mensen die iets hebben gezien of over informatie beschikken op om contact op te nemen.