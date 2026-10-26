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Woningen ontruimd in Amsterdam Nieuw-West door mogelijk explosief

Crime

Vandaag, 21:55

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Tien woningen in Amsterdam Nieuw-West zijn maandagavond ontruimd vanwege de vondst van een mogelijk explosief. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) is ter plaatse om te vast te stellen of het daadwerkelijk om een explosief gaat. De straat is grotendeels afgezet.

Het mogelijk explosieve pakket werd aangetroffen in een voortuin van een woning aan de Schillingdijk. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De politie laat aan Hart van Nederland weten dat er woningen zijn ontruimd en dat de EOD aanwezig is. Of het inderdaad om een explosief gaat, is nog niet duidelijk.

Al langere tijd onrustig

Volgens de lokale omroep AT5 is het al langere tijd onrustig in de buurt. Groepen jongeren zouden ruzie met elkaar hebben. De afgelopen tijd is Nieuw-West al vaker opgeschrikt door meerdere explosies.

Door Redactie Hart van Nederland
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