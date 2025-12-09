Volg Hart van Nederland
Woningcomplex ontruimd om mogelijk explosief in Amsterdam

Crime

Vandaag, 11:43 - Update: 28 minuten geleden

In een woning aan het Nieuwlandhof in Amsterdam ligt mogelijk een explosief. Het hele wooncomplex wordt daarom ontruimd, laat een woordvoerder van de politie weten. Om hoeveel woningen het precies gaat, is nog niet duidelijk.

De politie is de woning dinsdagochtend binnengegaan in het kader van een lopend onderzoek. In een kelderbox troffen agenten een mogelijk explosief aan. Meerdere hulpdiensten zijn aanwezig bij het complex in stadsdeel Zuidoost. Ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) en de Forensische Opsporing (FO) zijn ter plaatse.

De FO heeft het verdachte voorwerp inmiddels veiliggesteld en in beslag genomen voor verder onderzoek. "We houden er nog steeds rekening mee dat het om een explosief zou kunnen gaan, maar dit zal uit verder onderzoek uiteindelijk definitief moeten blijken", meldt de politie.

Door ANP

