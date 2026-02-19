Volg Hart van Nederland
Steekpartij in Amsterdam-Zuidoost: twee gewonde mannen aangehouden

Crime

Vandaag, 12:06

Woensdagavond is Zuidoost opgeschrikt door een steekpartij, waarbij twee mannen gewond raakten. Het gaat om een 51-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 55-jarige Amsterdammer.

De steekpartij was rond 22.30 uur op de Anna Blamansingel in Zuidoost. Het incident is rond dezelfde tijd gemeld bij de hulpdiensten. De politie en de ambulance kwamen direct ter plaatse. Een van de twee slachtoffers is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De man was ondanks zijn verwondingen nog wel aanspreekbaar. Of hij nog in het ziekenhuis ligt, is onbekend.

De straat is afgezet voor verder onderzoek en beide mannen zijn aangehouden, omdat het nog onduidelijk is wat hun precieze rol is bij dit incident.

Door Redactie Hart van Nederland

