Vrouw neergestoken bij woning in Amsterdamse buurt

Crime

Vandaag, 08:20 - Update: 3 uur geleden

In de Czaar Peterbuurt in Amsterdam is zaterdagavond een vrouw neergestoken bij een woning aan de Blankenstraat. Het slachtoffer raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

De politie kreeg rond 23.15 uur een melding van de steekpartij. Agenten troffen de vrouw bloedend aan voor de deur van een woning. Een traumateam werd opgeroepen om medische hulp te verlenen. De vrouw was nog aanspreekbaar toen ze naar het ziekenhuis werd vervoerd.

Politie zoekt verdachte en getuigen

Agenten gingen na de melding ook de woning binnen waar het incident zou hebben plaatsgevonden, maar daar werd niemand aangetroffen. Wie verantwoordelijk is voor de steekpartij, is nog niet duidelijk.

De straat is gedeeltelijk afgezet voor onderzoek. De politie roept getuigen op zich te melden. Ook mensen met camerabeelden, bijvoorbeeld van een videodeurbel, worden gevraagd die te delen met de politie.

Door Redactie Hart van Nederland

