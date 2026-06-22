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Schietpartij op klaarlichte dag in kapperszaak Amsterdam, twee gewonden

Crime

Vandaag, 17:06

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Bij een schietpartij in een kapperszaak in Amsterdam-Zuidoost zijn maandagmiddag twee mannen gewond geraakt. De verdachte is op de vlucht geslagen. Beide slachtoffers zijn aanspreekbaar.

De melding van de schietpartij in de flat aan de Kouwenoordweg kwam rond 13.00 uur binnen bij de meldkamer. Aan de schietpartij ging mogelijk een ruzie vooraf, maar waarover is niet bekend. Het is niet duidelijk of de slachtoffers naar het ziekenhuis moesten.

Signalement

De politie is op zoek naar één verdachte, die na het schieten op de vlucht is geslagen. Via Burgernet is een signalement van de man verspreid. Het gaat om een man met een licht- of donkergetinte huidskleur. Hij draagt een nektasje en een korte bruine Ajaxbroek. Mensen die hem zien, worden geadviseerd direct 112 te bellen en de man niet zelf te benaderen.

De politie doet onderzoek naar het incident. Politieagenten en ambulances zijn ter plaatse en ook een traumahelikopter is opgeroepen.

Door Redactie Hart van Nederland

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