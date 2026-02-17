Man (78) bedreigt agenten met mes en bekogelt hen met spullen

De politie heeft maandagavond een 78-jarige man opgepakt na een dreigende situatie bij een woning in de Transvaalstraat in Amsterdam-Oost. De man zou eerst een buur hebben bedreigd. Toen agenten hem wilden aanhouden, trok hij een mes en stak hij in hun richting. Ook gooide hij vanuit zijn bovenwoning spullen naar de politie.

Omdat de situatie volgens de politie ernstig was, werden een onderhandelaar, een droneteam en hondengeleiders ingezet. Agenten trokken ook hun vuurwapen toen de man met een groot mes in de trapopgang verscheen. Uiteindelijk is hij met een stroomstootwapen aangehouden. Niemand raakte gewond.

De betrokken agenten hebben aangifte gedaan, meldt de politie dinsdag.