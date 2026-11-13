OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Zes verdachten opgepakt na belagen motoragent in Amsterdam, vier minderjarig

Crime

Vandaag, 09:01

Link gekopieerd

De politie heeft zes Amsterdammers aangehouden op verdenking van openlijke geweldpleging tegen een motoragent in Amsterdam Nieuw-West. Onder de verdachten zijn vier minderjarigen. De agent werd eind september belaagd door een groep mensen en bekogeld met voorwerpen. Dat meldt de politie vrijdag.

Het incident gebeurde op dinsdag 29 september. Een motoragent wilde een jongen op een scooter controleren omdat hij zonder helm reed. De jongen negeerde het stopteken, waarna de agent de achtervolging inzette.

Benieuwd wat voor straffen de verdachten zouden kunnen ontvangen? Dat leggen we voor je uit in de video bovenaan dit artikel.

Groep keert zich tegen agent

Bij een kruispunt kwam de motoragent een groep van tientallen mensen tegen. Volgens de politie renden meerdere personen op hem af en begonnen ze tegen zijn motorfiets te trappen. Ook werden er voorwerpen naar de agent gegooid. Hij raakte niet gewond.

Na onderzoek hield de politie dinsdag zes verdachten aan. Het gaat om twee jongens van 16 jaar, twee 17-jarigen en twee personen van 18 en 21 jaar. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.