Lichaam uit water gehaald in centrum Amsterdam

In de Lijnbaansgracht in Amsterdam-Centrum is zondagochtend een lichaam aangetroffen. Hulpdiensten rukten uit nadat rond 10.45 uur een melding binnenkwam van een persoon in het water, ter hoogte van de Weteringstraat.

Toen de politie arriveerde, bleek het om een overleden persoon te gaan. Duikers zijn ingezet om het lichaam uit het water te halen. Daarna start onderzoek naar de identiteit van het slachtoffer en hoe diegene om het leven is gekomen.

De politie kan op dit moment nog niets zeggen over wie het slachtoffer is en wat er precies is gebeurd.