Jongen ontvoerd in Amsterdam, politie jaagt op auto op A10

Vandaag, 14:21

Een jongen is vrijdagochtend in Amsterdam door drie mannen meegenomen en vastgebonden in een auto gezet. Agenten zetten direct de achtervolging in nadat meerdere getuigen meldden dat het slachtoffer tegen zijn wil werd meegenomen. Na een achtervolging wist de politie hem te bevrijden en zijn de drie mannen aangehouden.

De politie kreeg rond 08.50 uur meerdere meldingen dat een jongen op de Zeeburgerdijk, in de oostelijke wijk Zeeburg, tegen zijn wil in een auto werd gesleurd. Agenten zagen de auto vervolgens op de A10 richting Amsterdam-Noord en reden die klem. Dat gebeurde ter hoogte van de afslag S115 Durgerdam. Het slachtoffer zat vastgebonden op de achterbank.

De drie mannen zijn meegenomen en zitten vast op verdenking van vrijheidsberoving en mishandeling. Ze zitten in volledige beperkingen en mogen alleen contact met hun advocaat hebben.

Politie zoekt getuigen

De recherche en Forensische Opsporing doen onderzoek en hopen informatie te ontvangen. Dat kan van getuigen zijn, of van camera's of dashcams die hebben gefilmd vlak voor of tijdens het incident.

De leeftijd van de jongen is niet bekendgemaakt.

Door ANP

