Straffen tot 15,5 jaar na gewelddadige overval en wildwestachtervolging

Crime

Vandaag, 22:09

Het gerechtshof in Amsterdam heeft donderdag in hoger beroep straffen van 9,5 tot 15,5 jaar cel opgelegd aan zeven verdachten in de zaak rond de overval op een waardetransport in Amsterdam-Noord op 19 mei 2021. Tijdens een achtervolging schoten de vluchtende overvallers op de politie. Zes verdachten zijn daarom niet alleen voor de overval maar ook voor dat schieten veroordeeld.

Bij de overval werden twee medewerkers van Schöne Edelmetaal vastgebonden en bedreigd. De buit bedroeg ruim 14 miljoen euro aan edelmetalen; daarvan is nog altijd zo'n 4 miljoen spoorloos. De overvallers gingen er vandoor in drie auto's, waarvan er twee naar Broek in Waterland (een dorp boven Amsterdam) reden. De vlucht van de overvallers eindigde in een weiland. Een 47-jarige verdachte werd daar dodelijk geraakt door een politiekogel.

Bewoners van Broek in Waterland deden na de klopjacht geen oog dicht. Hart van Nederland sprak met inwoners over het incident:

Broek in Waterland ontwaakt na heftige klopjacht op gewapende...
2:32

Broek in Waterland ontwaakt na heftige klopjacht op gewapende...

De rechtbank legde straffen tot vijftien jaar op, na eisen van het Openbaar Ministerie tot achttien jaar cel. In hoger beroep herhaalde het OM die eisen.

Door ANP

