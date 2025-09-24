Man probeert jongen bij hockeyclub mee te nemen: 'Ik heb veel speelgoed'

Afgelopen zaterdag is een jongen van hockeyclub Athena in Amsterdam tweemaal lastiggevallen door een 'vreemde man'. Hij vroeg aan de jongen of hij mee wilde komen. Dit gebeurde rond 11.30 uur in de ochtend. Nadat de jongen dit heeft gemeld, heeft de hockeyclub opgeroepen om niet meer alleen te fietsen. Hart van Nederland ging langs bij Athena.

In een brief aan ouders en leden vertelt club Athena over de "vervelende situatie". "Afgelopen zaterdag heeft een speler uit O9 een vervelende situatie meegemaakt op Athena. Rond half 12 werd hij twee keer aangesproken door een jonge man die hem vroeg mee te komen ('ik heb veel speelgoed'). Gelukkig heeft hij dit niet gedaan en meteen vertelt wat er was gebeurd."

Sportpark Middenmeer/Voorlandpad, waar de club zich bevindt, is een openbaar park. Het pen sportpark is van de gemeente en iedereen is welkom. En dat is juist mooi. Maar helaas brengt dat ook de 'verkeerde' figuren met zich mee", zegt Bart van Asten, voorzitter van HC AthenA. Hij raadt de leden aan om niet alleen te fietsen en op elkaar te letten. "De schrik zit er goed in bij onze meer dan 2000 leden. Zeker als je bedenkt wat er laatst in Amsterdam is gebeurd met Lisa."

Aandacht van politie

Politie Amsterdam bevestigt dat er melding is gemaakt van het incident. "Het gebied heeft de aandacht van de politie en wordt extra meegenomen in surveillancerondes. Dat gebeurde al voor het incident." Op de plek zijn eerder al maatregelen genomen om het veiliger te maken, of het veiligheidsgevoel 'te bevorderen'. "De verlichting is aangepast en er wordt korter gesnoeid bijvoorbeeld."

Ook voorliggende verenigingen gaan waarschuwen, zegt Marijke Krabbenbos, voorzitter van voetbalvereniging GeuzenMiddenmeer. In de herfst, wanneer de zon eerder ondergaat, is het vaker raak, zegt ze. "Vorig jaar is al de verlichting bekeken en aangepast waar nodig. Dat is het belangrijkste. Wij gaan weer waarschuwen: fiets niet alleen. En aan ouders: fiets mee met kleine kinderen, al is het alleen voor de verkeersveiligheid."