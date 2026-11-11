Mega ravage na zware explosie bij appartementencomplex Amsterdam

Bij een appartementencomplex aan de Saaftingestraat in Amsterdam heeft rond middernacht een zware explosie plaatsgevonden. Hierbij is veel schade ontstaan. Volgens buurtbewoners is het de tweede explosie in een paar dagen tijd.

De explosie gebeurde rond 00.15 uur en heeft een flinke ravage veroorzaakt. Op bovenstaande beelden is te zien dat door de knal de brievenbussen uit de gevel zijn geslagen. Daarnaast is de voordeur ook flink beschadigd. Er raakte niemand gewond.

Aanleiding onduidelijk

Volgens omwonenden was er zondag op dezelfde plek ook al een explosie. Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding was voor de explosie en of het verband heeft met de eerdere explosie. De politie doet onderzoek naar het incident.