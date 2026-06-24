Gewonde vrouw (28) gevonden in Amsterdam, mogelijk misdrijf

Een gewonde vrouw is dinsdagavond aangetroffen aan de Insulindeweg in Amsterdam. De politie meldt woensdag dat ze mogelijk slachtoffer is geworden van een misdrijf. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht.

Een voorbijganger vond de 28-jarige vrouw dinsdag rond 18.00 uur langs de weg, vlak bij station Muiderpoort. De vrouw was niet aanspreekbaar en had geen identiteitsbewijs bij zich. Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd en hoe het nu met de vrouw gaat.

Identiteit vaststellen

Vanwege haar verwondingen houdt de politie rekening met een misdrijf. De recherche doet onderzoek naar de zaak en probeert de identiteit van de vrouw vast te stellen. Ze heeft een mager postuur, licht getinte huidskleur en donker haar. Ze droeg een grijs hemdje, donkere spijkerbroek en slippers met sokken. De vrouw had daarnaast een heuptasje bij zich.

De politie vraagt mensen die weten wie de vrouw is of wat er met haar is gebeurd, zich te melden via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem.

Benieuwd welke straffen er zijn in Nederland? In bovenstaande video leggen we dat voor je uit.