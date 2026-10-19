Gewonde bij steekpartij voor hotel in Amsterdam

Een persoon is gewond geraakt bij een steekpartij in Amsterdam Sloterdijk. Dit gebeurde vlakbij het treinstation, voor de deur van een hotel. Het slachtoffer is volgens een correspondent met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De eerste melding van de steekpartij in Amsterdam Nieuw-West kwam rond 17.40 uur binnen. Naast de politie werd er ook een traumateam opgeroepen om medische assistentie te verlenen aan het slachtoffer. De politie heeft vlak na de steekpartij vier verdachten aangehouden.

Wat de band is tussen slachtoffer en verdachten is niet bekend, net zoals de aanleiding voor de steekpartij.