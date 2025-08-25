Man brengt gevonden explosief naar politiebureau Amsterdam: groot gebied afgezet

Een deel van de Nieuwezijds Voorburgwal in het centrum van Amsterdam is maandagmiddag afgesloten na de vondst van een explosief. Een politiewoordvoerder laat aan Hart van Nederland weten dat het explosief werd binnengebracht door een man die het pakket elders had gevonden. De hulpdiensten namen geen risico en ontruimden een deel van het bureau.

De man dacht goed te doen door het gevaarlijke voorwerp zelf naar de politie te brengen. Pas bij het politiebureau werd duidelijk dat het daadwerkelijk om een explosief ging. "Het is goed dat hij het wilde melden, maar het is natuurlijk levensgevaarlijk om zoiets zelf mee te nemen," zegt een politiewoordvoerder tegen Hart van Nederland.

Direct na de vondst sloot de politie het bureau Burgwallen en werd een deel van de straat afgezet. Ook winkels in de omgeving moesten dicht. Het Team Explosieven Veiligheid en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) kwamen ter plaatse.

'Geen gerichte actie tegen de politie'

Volgens de woordvoerder is er geen sprake van een gerichte actie tegen de politie. De vondst was puur toeval, omdat de man het pakket zelf naar het bureau bracht.

De EOD onderzoekt het explosief en maakt het onschadelijk. "We verwachten dat het snel klaar is," aldus de politie. Tot die tijd blijft de straat dicht.