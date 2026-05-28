Grote politieactie Amsterdam: man (58) opgepakt na bedreiging met vuurwapen

Crime

Vandaag, 20:02

Een melding over een mogelijke bedreiging met een vuurwapen zorgde donderdagmiddag voor een grote politieactie aan het Singel in de Amsterdamse binnenstad. Rond 14.05 uur kreeg de politie de melding binnen dat een vrouw in een woning bedreigd zou worden.

Vanwege de ernst van de situatie werd de Dienst Speciale Interventies (DSI) ingezet. In de woning kon een 58-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats worden aangehouden, meldt de politie.

Mogelijk echt vuurwapen

Tijdens de actie troffen agenten een vuurwapengelijkend voorwerp aan in de woning. Een vuurwapenspecialist onderzoekt nog of het daadwerkelijk om een echt vuurwapen gaat.

Volgens de politie speelde het incident zich af in de relationele sfeer. Wat de exacte relatie tussen de man en de vrouw was, is niet bekendgemaakt.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

