Dode man gevonden in woning Amsterdam, politie vermoedt misdrijf

In een woning aan de Lijnbaansstraat in het centrum van Amsterdam is een dode man gevonden. De politie houdt er rekening mee dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Dat bevestigt de politie dinsdag aan Hart van Nederland.

Rondom de woning is een deel van de straat afgezet. Agenten doen uitgebreid onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Ook staat er vlak bij het huis een calamiteitencontainer. Daarin zit speciaal materiaal dat gebruikt wordt bij politieonderzoek.

Over de identiteit van de overleden man is nog niets bekendgemaakt. De politie deelt ook nog geen verdere details over de omstandigheden waarin hij is aangetroffen.